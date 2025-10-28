Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Öğle saatlerinden geceye kadar etkili olacak yağışlar nedeniyle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olması istendi.

11 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde etkili olacak yağışların Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sel ve heyelan riski uyarısı

Kuvvetli yağış beklenen Ankara, Bilecik, Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

Meteoroloji, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Ulaşımda aksama riski

Yetkililer, şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi, trafik aksamaları ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğini hatırlatarak sürücülerin dikkatli olmasını önerdi.