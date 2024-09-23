Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Adayı Bahri Tanrıkulu, yaklaşan 20 Ekim'deki olağan genel kurul öncesinde seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kariyerinde Olimpiyat İkinciliği, 3 Dünya Şampiyonluğu ve 5 Avrupa Şampiyonluğu gibi önemli başarılar bulunan Tanrıkulu, camianın artık değişim istediğini belirterek başkanlığa adaylığını duyurdu.

Bahri Tanrıkulu, "Yıllarca ülkemi ve camiamı en iyi şekilde temsil ettim. Şimdi bu tecrübemizi federasyona yansıtarak, tekvandoya hak ettiği değeri kazandırmayı hedefliyoruz. Camiamızdan çok büyük destek ve teveccüh görüyorum, bu seçimleri kazanarak camiamızı daha ileri taşıyacağız," dedi.

"Mevcut yönetim sözlerini tutmadı"

Tanrıkulu, mevcut yönetimi eleştirerek, 20 yıldır federasyonu yönetenlerin proje bazlı hareket etmediğini ve camiaya verdikleri sözleri yerine getirmediklerini iddia etti. Kendisinin ve ekibinin göreve gelmesi durumunda, federasyonda tesisleşme, Tekvando Süper Ligi ve Bölgesel Ligler gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Ayrıca, genç yeteneklerin daha iyi bir şekilde desteklenmesi ve altyapı projelerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Tanrıkulu, "Kuracağımız Pi Tekvando yazılımı ile sporumuzu dijitalleşme yolunda ileriye taşıyacağız. Genç ve dinamik bir kadro ile tekvandoyu hak ettiği yere getireceğiz," ifadelerini kullandı.