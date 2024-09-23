Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kamu kurumları iş birliğiyle, okul servisi şoförleri ve rehber personele yönelik "Güvenli Trafik, Güvenli Sürüş ve İlkyardım" konularında kapsamlı bir eğitim düzenlendi.

Eğitim programında, okul servis araçlarının güvenlik donanımları ve alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. Servis araçlarının arkasında uygun renk ve ebatta "okul taşıtı" yazısının reflektif kuşak olarak bulunmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Ayrıca, araçlarda en az 30 cm çapında kırmızı bir lambanın bulundurulması gerektiği ifade edildi. Bu lambanın, öğrenci iniş ve binişleri sırasında yakılarak üzerinde "dur" yazısının okunur hale gelmesi zorunluluğu da belirtildi.

Güvenli Sürüş ve İlkyardım Uygulamaları Önemli

Eğitimde, okul servis araçlarının iç düzenlemelerinin güvenli sürüş ve öğrenci emniyeti açısından taşıdığı önem de vurgulandı. Araçlardaki camların sabit olması, demir aksamların açıkta bulunmaması ve yaralanmalara sebebiyet vermemesi için yumuşak bir madde ile kaplanması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun tasarım şartları da aktarıldı. Araç kapılarının şoför tarafından otomatik veya mekanik olarak açılıp kapanabilmesi gerektiği belirtildi.

Servis araçlarının temiz, bakımlı ve güvenli durumda tutulması hayati bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Araçların her 6 ayda bir düzenli bakım ve onarımdan geçirilmesi gerektiği de eğitimde yer aldı. Eğitimde, okul servislerinin 15 yaşından büyük olmaması gerektiği ve tescil belgelerindeki oturma kapasitesinin görülebilir bir şekilde aracın içine sabitlenmesi zorunluluğu da aktarıldı.

Eğitimde, güvenli sürüş teknikleri ve ilkyardım uygulamaları detaylı bir şekilde ele alındı. Şoför ve rehber personele, trafik güvenliği ve acil durumlara müdahale konularında eğitim verilerek, öğrenci güvenliğini artıracak önlemler anlatıldı. Bu tür eğitimlerin düzenli olarak yapılacağı bilgisi paylaşıldı.