Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu, 2024 yılında "AR-GE 250" listesine adını yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye'nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri arasında yer alan Bak Ambalaj ve Polibak, bu başarıyı sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunma misyonlarıyla elde etti. Şirketler, ambalaj sektöründe teknoloji ve yenilikçilik alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bakioğlu Holding’in AR-GE başarısı

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu’nun iki önemli markası, Bak Ambalaj ve Polibak, Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri arasında yer alarak sektördeki liderliğini pekiştirdi. “AR-GE 250” listesinde Bak Ambalaj 326. sırada, Polibak ise 252. sırada konumlanarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, şirketlerin sektördeki yenilikçi yaklaşımlarının ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Bak Ambalaj: Sektörün öncelikli AR-GE merkezi

Baskılı esnek ambalaj sektöründe Bakanlık onaylı ilk AR-GE Merkezi olma özelliğini taşıyan Bak Ambalaj, AR-GE yatırımlarına büyük önem veriyor. Şirket, yenilikçi ambalaj çözümleri sunarak, hem yerel hem de uluslararası pazarda rekabet avantajını artırıyor. AR-GE faaliyetleri kapsamında yapılan yatırımlar, hem ürün kalitesini hem de sektöre sunduğu yenilikleri artırıyor.

Polibak: Esnek ambalaj sektöründe yenilikçi yaklaşımlar

Polibak, sürekli olarak ürün portföyünü geliştirerek esnek ambalaj sektöründe önemli bir rol oynuyor. 252. sırada yer alan Polibak, yenilikçi teknolojilere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, esnek ambalaj çözümlerinde sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı çalışmalarını sürdürerek sektördeki etkisini artırıyor.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji yatırımları

Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor. Şirketler, çevre dostu ve ekonomik çözümler sunma misyonları doğrultusunda, ürün portföylerini genişletirken, teknoloji geliştirme ve yeni ürün tasarımı konularında önemli adımlar atıyor. Bu yatırımlar, sektördeki rekabet avantajını artırarak, Bakioğlu Holding’in uzun vadeli başarısını destekliyor.