Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer sezonunun bitimine 7 gün kala golcü arayışlarını sürdürürken, Paul Onuachu transferi gerçekleşmedi.

Göztepe yönetimi, Southampton ile anlaşmasına rağmen Nijeryalı futbolcunun isteksizliği nedeniyle transferden vazgeçti. Onuachu'nun adı daha önce Trabzonspor ile de anılmıştı, ancak 30 yaşındaki oyuncunun Southampton'da kadro planlamasında yer almadığı bildirildi.

Geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Onuachu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Southampton, oyuncunun bonservis bedelini 15 milyon Euro olarak belirlemişti.