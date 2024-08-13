İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce İkiyaka katliamında 28 şehit veren Aykut ailesini evlerinde ziyaret etti. Cilo Fest’in 6. etkinliğine katılmak için Yüksekova'ya gelen Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Hakkari Valisi Ali Çelik ile birlikte Güngör Mahallesi’nde ikamet eden Aykut ailesinin evine konuk oldu. Şehit yakını Halil Aykut, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

“Acıyı unutturmayacağız”

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, “35 yıldır dinmeyen büyük acı. Kadın, erkek, yaşlı, bebek demeden, 28 masum vatandaşımızı şehit eden #İkiyakaKatliamı‘nı unutturmayacağız. 24 Kasım 1989 günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka köyünde; hain Bölücü Terör Örgütü'nün saldırısında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut amcamızla Adilşah teyzemizi ve akrabalarını evlerinde ziyaret ettik. Şehitlerimizin ruhları şâd, makamları âli olsun” ifadelerini kullandı.