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Turnuvaya katılmak isteyenler, 12-26 Ağustos tarihleri arasında Efes Selçuk Belediyesi Tören Alanı ve Spor Birimi’ne başvurularını yapabilir. Daha fazla bilgi için 0232-892 69 25 / 172 numaralı telefondan detaylara ulaşılabilir.

Turnuva Kategorileri ve Başvuru Bilgileri

Katılım başvurularının 26 Ağustos’a kadar devam edeceği etkinlik, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde sporu Efes Selçuk’a taşıyor. Belediye, çocukları sporla buluşturmayı hedefleyen bu organizasyonla şehirdeki spor coşkusunu artırmayı amaçlıyor.

27 Ağustos Salı günü, Efes Selçuk Belediyesi’nin Zafer Turnuvası etkinliğinde sporun genç yıldızları buluşacak. Pamucak Sosyal Tesislerinde plaj voleybol u, Eftal Doğru Spor Tesislerinde ise 3x3 basketbol turnuvası sporseverleri bekliyor.

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