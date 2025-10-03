Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yeni düzenlemeleri açıkladı. Bakan Bayraktar, 2026'dan itibaren kademeli tarifelerin yeniden düzenleneceğini ve şehirler ile aylara göre farklı faturalama yapılacağını duyurdu.

Yeni faturalandırma modeli geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarında önemli değişiklikler yapılacağını belirtti. 2026 yılı itibariyle kademeli tarifelerin güncellenmesiyle, faturalarda şehirler ve aylara göre farklı fiyatlandırma uygulanacak. Bakan Bayraktar, tüketim miktarına göre farklı fiyatlandırma modelinin hedeflendiğini söyledi.

Doğal gazda elektrik modeli uygulanacak

Yeni dönemde, doğal gaz faturalarına da elektrik tarifesinde olduğu gibi tüketim esaslı bir model getirilecek. Bayraktar, doğal gaz kullanımında iklim koşullarının ve şehirlerin tüketim alışkanlıklarının göz önünde bulundurulacağını belirtti. Bu modelle, faturaların daha adil bir şekilde belirlenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Yüksek tüketim yapan haneler için yeni kimit

Bakan Bayraktar, 2024 yılı itibariyle yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan abonelerin devlet desteğinden çıkarıldığını hatırlattı. Bu yılın ekim ayı sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planladıklarını ifade eden Bayraktar, yüksek tüketim yapan hanelerin destek dışı kalacağını ve bu gruptaki abonelerin daha yüksek tarifelerle faturalandırılacağını söyledi.

Kademeli tarife uygulaması nedir?

Kademeli tarife, enerji tüketimine göre farklı fiyatların uygulandığı bir modeldir. 2024 itibarıyla yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan haneler, devlet sübvansiyonlarından yararlanamayacak. Bu tüketiciler, sanayi kuruluşlarıyla benzer şekilde daha yüksek tarifelerle karşılaşacaklar. Uzmanlar, bu sistemin enerji tasarrufunu teşvik edeceğini ancak yüksek tüketim yapan haneler için maliyetleri artırabileceğini belirtiyor.