Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Ekotürk TV’yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak isteyenler için başvuru süreci başlamışken, aynı zamanda Simya Metal Demir Çelik şirketi de satışa sunuldu. İhalelere katılacakların, şartnameyi satın alarak başvurularını yapmaları gerekiyor.

Muhammen bedeli 26 milyon TL

TMSF, Ekotürk TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. Satışa konu olan Ekotürk TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, RTÜK tarafından verilen uydu ve kablo yayın lisansları, televizyon yayıncılığına ait mal, hak, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor. Bu bütünlüğün muhammen bedeli 26 milyon TL olarak belirlendi, katılım teminatı ise 2 milyon 600 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

İhale 5 Kasım günü gerçekleştirilecek

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin kombinasyonu ile yapılacak. Ekotürk TV için ihale 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 11.00’de İstanbul’daki TMSF merkezinde gerçekleştirilecek. Katılımcıların, Ekotürk TV’nin satışına katılmak için en geç 4 Kasım 2025 tarihine kadar gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. İhale şartnamesi, 50 bin TL karşılığında temin edilebilecek.

TMSF, Ekotürk TV'nin yanı sıra Simya Metal Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin satışını da başlattı. Simya Metal'in ticari ve iktisadi bütünlüğü, taşınır ve taşınmazların yanı sıra haklar, varlıklar ve sözleşmeleri kapsıyor. Simya Metal’in muhammen bedeli ise 1 milyar 154 milyon 100 bin TL olarak belirlenmiş. İhaleye katılım teminatı 115 milyon 410 bin TL olarak açıklandı.

Katılımcıların ihale sürecine hazırlanabilmesi için 9 Ekim-3 Kasım 2025 tarihleri arasında bilgi odasına erişim sağlanabilecek. Ayrıca, tesis ziyaretleri için gizlilik taahhütnamesi imzalayan katılımcılar 100 bin TL ödeyerek bu imkandan faydalanabilecek. Bu bedel, iade edilmeyecek.

İhalelere katılan firmaların teklifleri, TMSF Fon Kurulu’na sunulacak ve kurul onayıyla nihai sonuçlar kesinleşecek. TMSF, tüm sürecin şeffaf ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.