Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi organizasyonu Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), bu yıl 4-5 Eylül’de İzmir’de kapılarını açtı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından organize edilen etkinlik, bu yıl 4. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu ile eş zamanlı düzenleniyor. Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bir millet, iki devlet anlayışı, enerji sektöründe hayata geçirilen büyük projelerle en somut karşılığını bulmaktadır” diyerek iki ülke arasındaki enerji iş birliğine dikkat çekti.

Enerji iş birliği yeni alanlara taşınıyor

Bakan Bayraktar, forumun iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirterek, petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve madencilik gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı. Bayraktar,"Geride bıraktığımız forumlarda önemli çalışmalar yaptık, kıymetli sonuçlar elde ettik, enerji iş birliğimizi yeni alanlara taşıdık ve diyalog kanallarımızı sürekli olarak geliştirdik. Bugünkü buluşmamızda da belirlediğimiz yeni hedefler doğrultusunda ilerlemeye, stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Ülkelerimiz arasında hayata geçirdiğimiz ve hedeflediğimiz projeler, her seferinde kardeşliğimizi daha ileri taşıyacak yeni fırsatlar yaratmakta, dostluğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Birçok farklı alanda gerçekleştirdiğimiz bu iş birlikleri de forum çerçevesinde oluşturulan çalışma gruplarımız tarafından yakından takip edilerek, kurumsal bir çerçeve içerisinde düzenli olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik piyasası regülasyonları, elektrik iletim ve dağıtımı ile madencilik alanlarında çalışma gruplarımızın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden memnuniyet duyuyor, enerji iş birliğimizi geliştirerek daha ileri noktalara taşınmasına vesile olan bu çalışmaları takdir ediyoruz" dedi.

Türkiye ve Azerbaycan güvenilir ortak

Bayraktar, enerji projelerinin iki ülkenin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirdiğini belirterek, "Bir millet, iki devlet anlayışı, özellikle enerji sektöründe hayata geçirilen büyük projelerle en somut karşılığını bulmaktadır. Enerji, ülkelerimizin kalkınmasının ve refahının en temel itici güçlerinden biridir. Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları jeostratejik konum, zengin kaynaklar ve gelişmiş altyapılarıyla birbirini tamamlayan roller üstlenmekte; aynı zamanda bölgesel ve küresel enerji arz güvenliğine de çok önemli katkılar yapmaktadır. Petrol ve doğal gaz sahalarında bugüne kadar hayata geçirilen projeler, ortak vizyonumuzun isabetli ve sonuç odaklı olduğunu göstermektedir. Azeri-Çırak-Güneşli ve Şahdeniz sahalarıyla temeli atılan iş birliğimiz, bu yıl imzaladığımız Şafak-Asiman sahasında yeni bir boyut kazanmıştır. Karabağ, D-230 ve Dostluk sahalarında da iş birliğimizi güçlendirmek temel hedeflerimiz arasındadır" açıklamalarında bulundu.

Doğal gazda stratejik adımlar

Bayraktar, 14 Mayıs 2024’te imzalanan **“Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması”**nın önemine değinerek, bunun enerji güvenliğini güçlendirecek bir adım olduğunu kaydetti. Bayraktar, "14 Mayıs 2024 tarihinde imzaladığımız 'Doğal Gaz Alanına İlişkin İşbirliği Anlaşması' da bu çerçevede özel bir önem arz etmektedir. Bu anlaşma, ülkelerimizin enerji tehlikesizliğini güçlendirecek ve bölgesel iş birliğimizi daha da pekiştirecektir. Bununla birlikte Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz arzının artırılması yönündeki çalışmaların da hızla ilerlemesini temenni ediyoruz. Diğer yandan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenap President Aliyev'in nezaretlerinde açılış törenini 5 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, Nahçıvan'ın arz güvenliğini garanti altına alırken, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmektedir. Aynı şekilde, 2 Ağustos 2025'te faaliyete geçen Türkiye-Suriye Doğal Gaz Boru Hattı, yalnızca enerji akışını değil, bölgemizde barış ve refahı da destekleyen stratejik bir adım olmuştur. Türkiye ve Azerbaycan, sahip oldukları güçlü altyapılar ve köklü bağlarıyla hem bölgesel arz güvenliğinde hem de küresel piyasalarda güvenilir ortaklar olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjide ortak vizyon

Bakan, yalnızca petrol ve gazda değil, yenilenebilir enerji ve elektrik iletiminde de güçlü bir ortaklık kurulduğunu vurguladı. Nahçıvan’ı Türkiye’ye bağlayacak elektrik hattı projesine dikkat çeken Bayraktar, bunun iki ülke arasında elektrik ticaretine yeni bir boyut kazandıracağını söyledi. "Günümüzün öncelikleri arasında yer alan enerji dönüşümü, Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinin en önemli başlıklarından biri haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji ve elektrik iletim altyapılarında ortaklığımızı güçlendirmek, gelecek nesillere karşı ortak sorumluluğumuz haline gelmiştir. Bu çerçevede, Türkiye ile Nahçıvan bölgesini birbirine bağlayacak elektrik hattı projesine özel bir önem atfediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Nahçıvan'ın arz güvenliği teminat altına alınacak ve ülkelerimiz arasında elektrik ticareti yeni bir boyut kazanmış olacaktır. Ayrıca, Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında sürdürülen 'Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi' de vizyoner iş birliğimizin güçlü bir göstergesidir. TANAP Projesi'nde olduğu gibi Avrasya ve Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak bu projeyle yenilenebilir kaynaklardan üretilecek elektriğin ticareti ve iletimi, yalnızca ülkelerimize değil, tüm bölgeye önemli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, sahip olduğu güçlü altyapısı, gelişmiş elektrik piyasası ve stratejik konumuyla bu süreçte güvenilir bir katkı yaparken; Azerbaycan, zengin güneş ve rüzgar potansiyeliyle temiz elektrik ihracatçısı olma yolunda önemli adımlar atmaktadır" ifadeleriyle konuşmalarını sürdürdü.

İklim sürecine ortak katkı

Azerbaycan’ın COP29 sürecindeki başarısını da tebrik eden Bayraktar, "Çok başarılı bir Birleşmiş Milletler İklim Konferansı düzenleyen Azerbaycan'ı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyoruz. 31'inci Taraflar Konferansı başkanlığına aday bir ülke olarak Azerbaycan'ın bu konudaki tecrübelerinden istifade edeceğimize inanıyorum. Biz dengeli bir üretim portföyü ile hiçbir yakıtı dışlamadan daha rasyonel daha gerçekçi ve insan odaklı akıllı bir enerji dönüşümünün mümkün olabileceğine inanıyoruz. Azerbaycan ile Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu stratejik vizyon kapsamında petrol ve gaz alanında geliştirdiğimiz projeleri, önümüzdeki dönemde elektrik ve yenilenebilir enerji alanında da sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye-Azerbaycan enerji iş birliğinin kardeşlik bağlarımızla uyumlu şekilde daha nice büyük projelere ilham vermesini diliyor; bu önemli etkinliğin düzenlenmesine emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.