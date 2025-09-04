Mevcut uygulamada, boşanma davalarıyla birlikte nafaka, tazminat, velayet ve mal paylaşımı konuları aynı süreçte çözülmek zorundaydı. Bu durum, davaların uzun yıllar sürmesine ve tarafların zor bir süreçten geçmesine neden oluyordu. Yeni pakete göre, boşanma kararı ve ferileri ayrı davalarda ele alınacak. Artık çiftler öncelikle boşanma kararını hızlıca alabilecek; velayet, nafaka ve mal paylaşımı gibi meseleler ise boşanma kararından sonra ayrı bir dava ile çözüme kavuşacak. Böylece, çiftler hayatlarını daha hızlı bir şekilde yeniden düzenleyebilecek.

Süresiz Nafaka Dönemi Bitiyor

Yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka uygulaması da artık tarihe karışıyor. Yeni düzenleme ile nafaka süresi, evliliğin süresine göre belirlenecek. Bu değişiklik, nafaka ödeyen tarafın mağduriyetini azaltırken, nafaka alan tarafın haklarını da güvence altına alacak.

Hedef: Hızlı ve Adil Yargılama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında getirilen “hedef süre” uygulamalarının, yargı süreçlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. 11. Yargı Paketi, bu hedef doğrultusunda boşanma davalarında daha adil ve pratik bir sistem kurulmasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hayatımıza Ne Getirecek?

Yeni düzenlemeler, boşanma süreçlerinin kısalmasını ve tarafların daha az yıpranmasını sağlayacak. Evliliklerde yaşanan anlaşmazlıklar, yasal süreçlere takılmadan çözüme kavuşturulabilecek. Meclis’e sunulacak paketin detayları netleştiğinde, Türkiye’de boşanma davalarında yepyeni bir dönemin başladığı görülecek.

Bu paket, uzun süren yargılamaların ve süresiz nafaka tartışmalarının sona ermesini sağlayarak hem adalet hem de toplumsal huzur açısından önemli bir adım olacak.