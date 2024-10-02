Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Güney Kore'nin Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Güney Kore ile enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirtti. Bayraktar, "Yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarındaki işbirliğimizin somut ortaklıklara dönüşmesi en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleşen etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi ve kültürel bağların köklü bir geçmişe dayandığını vurguladı. Türkiye'nin, 1949 yılında Kore'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, bu dostluğun zamanla daha da pekiştiğini söyledi.

Kore Savaşı’nda Türk askerinin efsanevi mücadelesi

Bayraktar, iki ülke arasındaki ilişkilerin Kore Savaşı ile daha da derinleştiğini ifade etti. 1950-1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı'na, Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine katılan Türk askerlerinin gösterdiği kahramanlık ve özverinin iki ülke arasında kopması mümkün olmayan bir bağ oluşturduğunu belirtti. Savaşta 462 Türk askerinin şehit olduğunu ve bu askerlerin Güney Kore’nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda ebedi istirahatgahlarında yatmakta olduklarını sözlerine ekledi.

İkili ticaret hacmi 10 milyar doları aştı

Bakan Bayraktar, iki ülkenin 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ilişkilerinin her geçen yıl güçlenmeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye ve Güney Kore arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları aştığını belirten Bayraktar, özellikle enerji sektöründe işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha somut ortaklıklara dönüşeceğine olan inancını dile getirdi. Bayraktar, "Yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarındaki işbirliğimizin gelişmesi her iki ülke için de önemli fırsatlar sunacak" dedi.