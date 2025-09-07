Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlar için faiz indirimli kredi kullanım koşullarının kolaylaştırıldığını açıkladı. Düzenleme kapsamında toplam 93,8 milyar TL’lik kredi desteği sağlanıyor.

Kredi üst limitleri ve faiz düzenlemesi

Bolat, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) aracılığıyla kullandırılan kredilerde önemli iyileştirmeler yapıldığını açıkladı. İşletme kredilerinin üst limiti 1 milyon TL’ye, yatırım kredilerinin üst limiti 2,5 milyon TL’ye çıkarıldı. Kredilerin yıllık faiz oranı ise yüzde 25’e düşürüldü.

Araç alımlarına ve kredi süresine destek

Azami 5 yaşındaki ikinci el araç alımları yatırım kredisi kapsamına alındı. Esnafın kredi başvurusu için ticari faaliyete başlama süresi altı aydan üç aya indirildi. Kredi geri ödeme süreleri de 36 aydan 48 aya yükseltildi.

Taksit ve kesinti düzenlemeleri

ESKKK kredilerinde daha önce üç ay olan taksit ödeme süresi isteğe bağlı olarak altı aya kadar uzatıldı. Ayrıca, krediler üzerinden yapılan kesintiler yıllar içinde azaltıldı ve mevcut borçlar için taksit erteleme ve borç yapılandırma uygulamaları devam ediyor.

Toplam kullandırım ve gelecek planları

Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 148.429 kredi kullandırımı ile 93,8 milyar TL’lik faiz indirimli kredi sağlandı. 2002 yılından bu yana bu tutar 657,7 milyar TL’ye ulaştı. Bakan Bolat, ilgili kurumlarla iş birliği içinde kredi iyileştirme düzenlemelerinin süreceğini ve yeni destek mekanizmalarının hayata geçirileceğini söyledi.

ESBİS kayıtları ve tescil işlemleri

Son beş yılda Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS) kayıtlarına göre 1 milyon 406 bin tescil işlemi, 552 bin 303 terkin işlemine karşılık gerçekleşti. Bolat, terkin işlemlerinin sadece ekonomik zorluk nedeniyle değil, meslek değişiklikleri, emeklilik veya iş kapatma gibi çeşitli nedenlerle de gerçekleştiğini vurguladı.