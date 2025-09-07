Yunanistan’da doğum oranlarının düşmesi, hükümeti acil önlemler almaya yöneltti. Başbakan Kiryakos Miçotakis, özellikle çocuklu ailelere ve bazı meslek gruplarına destek sağlayacak 1,6 milyar euroluk vergi paketini açıkladı.

Vergi paketinin detayları

Başbakan Miçotakis, Selanik’te yaptığı yıllık konuşmada hükümetin önceliklerini duyurdu. Yeni vergi paketi, düşük doğum oranlarıyla mücadele eden ülkede orta sınıfa nefes aldırmayı hedefliyor.

Dört çocuklu ailelere vergi muafiyeti

Pakete göre, dört ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yıllık gelirlerinin ilk 20 bin eurosu vergiden muaf olacak. Bu adım, doğum oranlarının artırılması amacıyla atılan en önemli önlem olarak öne çıkıyor.

Diğer meslek gruplarına destek

Vergi paketinde emekliler, güvenlik güçleri çalışanları ve diplomatlar için ek ödemeler ve maaş artışları da yer alıyor. Borç krizi döneminde getirilen bazı vergilerde indirim yapılması da planlanıyor.

Hükümetin hedefi

Miçotakis, artan yaşam maliyeti ve baskı altındaki reel ücretler nedeniyle zorlanan vatandaşlara ekonomik destek sağlamak istediklerini belirtti.