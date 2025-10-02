Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 4,1 artarak 200,6 milyar dolar oldu.

Eylülde ihracat 22,6 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2025 Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi. 22,6 milyar dolara yükselen ihracat, yılın ilk dokuz ayında toplam 200,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İthalatı karşılama oranı düştü

Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,7 oldu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor.

Yıllıklandırılmış ihracatta rekor

Bakan Bolat, Eylül 2025 itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatının 269,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece Türkiye, 270 milyar dolar sınırına dayanarak tarihinin en yüksek ihracat seviyesini gördü.

Hedefe çok yakın

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenen 273 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefinin yakalanmasına çok az kaldığını belirten Bolat, “Son bir yılda mal ihracatında yüzde 3,2 artış sağladık. Net artış 8,3 milyar dolar oldu” dedi.