İzmir’in Bayındır ilçesinde faaliyet gösteren Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuları, Antalya’da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. 17-18 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyonda İzmir’i temsil eden özel sporcular, 12 şehirden katılan takımlar arasından 6 maçın tamamını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

İzmirli özel sporculardan tarihi başarı

Antalya Belek Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol Şampiyonası’nda Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuları tüm maçlarını kazanarak Türkiye şampiyonluğu elde etti.

“Eksikleri yok, aksine fazlaları var”

Merkez Müdürü Ozan Uvaçin, özel çocukların spor sayesinde hayata daha sıkı bağlandığını belirterek, “Eksikleri yok, aksine fazlaları var. Performans anlamında çok güçlüler. Onların bu potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği de bizlere güç katıyor” dedi.

"Dereceler kazandıkça kendilerine güvenleri artıyor"

Davranışsal sorunlar yaşayan, hatta hukuki süreçlerden geçen öğrencilerin bile spor sayesinde gelişim gösterdiğini vurgulayan Uvaçin, “Dereceler kazandıkça kendilerine güvenleri artıyor. Sporun dili evrensel ve bu çocuklar yurt dışında da kendilerini ifade edebiliyor” ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden büyük destek

Beden Eğitimi Öğretmeni ve kulüp antrenörü Hasan Erkoç, çocukların özverili çalışmalarıyla bu başarıya ulaştığını belirterek, “Türkiye içinde ve dışında birçok başarıya imza attık. Hedefimiz daha fazla çocuğa fırsat sunmak” dedi.

"Annem çok gururlandı"

14 yaşındaki Miraç Üçüncü şampiyonluk sonrası, “Çok çalıştık ve başardık. Annem çok gururlandı” derken, 17 yaşındaki İbrahim Can Kalaycıoğlu ise, “Kazanacağımıza inanıyorduk. Ailemiz çok mutlu oldu. Sporda ilerlemeyi hedefliyorum” diye konuştu.