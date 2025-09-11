Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli Şehir Hastanesi’nin 2027 yılında hizmete gireceğini açıkladı; ekonomide büyüme ve ihracat hedefleri değerlendirildi.

Bakan Bolat: Denizli Şehir Hastanesi 2027’de hizmete açılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, 1000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi’nin 2027 yılı içinde hizmete gireceğini açıkladı.

Bolat, Türkiye ekonomisinin zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydedildiğini ve büyümenin motorunun sanayi sektörü olduğunu belirtti. Sanayi sektörü, ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüme gösterdi. Bakan, yılın sonunda büyümenin yüzde 3,5-4 aralığında gerçekleşeceğini öngördü.

Ekonomik destekler ve ihracat hedefleriyle ilgili Bolat şunları ifade etti:

Denizli’de esnafa bugüne kadar 8 milyar lira kredi desteği sağlandı. 2025’in 8 ayında ise 2 milyar 328 milyon lira kredi kullandırıldı.

Yıl sonuna kadar 150 milyon liralık yeni esnaf kredisi verileceği duyuruldu.

Türkiye’nin ihracatta 36 milyar dolardan 269 milyar dolara , hizmet ihracatında ise 14 milyar dolardan 119 milyar dolara ulaşıldığı belirtildi. Çerçioğlu’na Anadolu Aslanları İş Adamları’ndan nezaket ziyareti İçeriği Görüntüle

Hedefler arasında 390 milyar dolarlık ihracata ulaşmak ve 2026’da 400 milyar doları aşmak yer alıyor.

Bakan Bolat ayrıca, Merkez Bankası ve Eximbank üzerinden ihracat ve reeskont kredilerinin maliyetlerinde sağlanan indirimleri de paylaştı.

Programda, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu hazır bulundu.

Bolat, konuşmaların ardından kentte 2024 yılında en çok ihracat yapan iş insanlarına plaket takdim etti.