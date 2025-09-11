Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da İsrail yapımı çok fonksiyonlu RADA radar sistemini vurduklarını açıkladı; 147 noktada çatışmalar devam ediyor.

Rusya, Ukrayna’daki radar sistemini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki İsrail yapımı RADA çok fonksiyonlu radar sistemini hedef aldıklarını açıkladı. Açıklamada, Donbas bölgesinde bazı kritik noktaların ele geçirildiği ve Dnipropetrovsk’taki Sosnovka yerleşim biriminin kurtarıldığı kaydedildi.

Bakanlık, Rus Silahlı Kuvvetlerinin radar istasyonunun yanı sıra füze ve topçu depoları ile askeri teçhizat alanlarını da vurduğunu belirtti. Ayrıca 147 bölgede Ukrayna silahlı güçleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı yerlerin ateş altına alındığı aktarıldı.

İsrail yapımı RADA RPS 42 modeli radar sistemleri, Ukrayna ordusu tarafından kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri için erken uyarı ve hedef tespiti, 3D hava gözetleme ve mini insansız hava araçlarının tespiti amacıyla kullanılıyor. Rusya, 2024 yazından itibaren bu radarları zaman zaman hedef aldığını duyuruyor.