Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayarak, Türkiye’nin turizm hedefleri ve özellikle Bodrum ve Çeşme projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Çeşme Projesi'nin hayata geçirilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini, ancak projenin siyasi engellere takılarak ilerleyemediğini belirtti. Projeye başlangıçta destek veren yerel yönetimlerin, daha sonra hukuki süreçler ve siyasi baskılar nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığını ifade eden Bakan Ersoy, Ege Bölgesi'ndeki turizm projelerine siyasetten bağımsız olarak yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi;

"Bodrum ve Çeşme'de hatalı bir strateji uygulanmış. Ağırlık olarak tek pazara yönelik bir stratejiyle gelişmiş bölgeler. Yerel ve merkez yönetimlerin hatasıdır. Ağırlık olarak Türk pazarına endeksli tek pazara endeksli.

2018'de ilk getirdiğim proje Ege turizm merkezleri ve Çeşme ve Didim etabıydı. Biz hava limanları bazında operasyonlara bakıyoruz. Bodrum Havalimanı'nın ve İzmir Havalimanı'nın uluslararası hava trafiğinin bağlantı uçuşlarına açılması.

Cazibe noktası yaratmanız gerekiyor. Sezonu uzatacak proje yaratmanız lazım. Uçaklar yıl boyu uçabilsin. Spor etkinlikleri, golf sahaları yaratıyorsunuz, kültür sanat etkinlikleri yapıyorsunuz. Gastronomi etkinliklerinin oluşturacağı ortamı yaratıyorsunuz. Bu projeyi hayata geçirmeyi çok istedik ama siyasete kurban edildi o zaman. İlk başta arkamızda duranlar yerel yönetimler karşı çıkmak zorunda kaldı. 2018'de bu projeyi başlatmış olsaydık şimdiye kadar bitmiş olacaktı. Ve biz şimdi ne Çeşme ne Bodrum konuşuyor olmayacaktık.

Bodrum ve Çeşme'de alt yapıya ihtiyaç var. Ege söz konusu olduğunda İzmir söz konusu olduğunda siyaseten yaklaşmamak lazım."