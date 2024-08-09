Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2023 yılına ait “Adalet İstatistikleri” açıklamasına göre İzmir’de en çok işlenen suçlar şu şekilde;

İlk sırada “malvarlığına zarar”

Adalet Bakanlığı verilerine göre, İzmir’de Türk Ceza Kanunu’na ile ceza mahkemelerinde açılan dosyaların ilk sırasında “malvarlığına zarar verme” yer alıyor. İkinci sırada “vücut dokunulmazlığına karşı suçlar”, üçüncü sırada ile “hürriyete karşı suçlar” yer alıyor.

Öte yandan İzmir’de özel kanunlara göre ceza mahkemelerinde açılan dosyalarda ilk sırada “ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet” yer alıyor.

“Boşanma” ilk sırada

İzmir’den hukuk mahkemelerinde açılan davalarda ilk sırada boşanma, ikinci vesayet ve üçüncü sırada ise alacak davası yer alıyor.