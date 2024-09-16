Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege Turizm Merkezi Projesi'nin, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından sabote edildiğini ifade etti. Ersoy, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yöneticilerinin de bu durumu siyasi bir basamak olarak kullandığını öne sürdü.

Ersoy, "Bugün Çeşme'de sorun ne biliyor musunuz? Tek tip turizme ve Türk pazarına endeksli olması. Göreve geldiğimde ilk getirdiğim proje Ege Turizm Merkezleri idi. 'Lütfen siyasileştirmeyin' dedim. O zamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer resmen sabote etti. Ama destek olsalardı o proje şimdi hayata geçmişti," dedi.

Projenin kapsamı ve gelişmeler

Çeşme Turizm Projesi, Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyünden başlayarak, Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı ve Ildır'a uzanan toplamda 120 milyon metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Projenin esasını, Çeşme Yarımadası'nın yüzde 55'inin imarını değiştirecek imar plan değişiklikleri oluşturmaktadır.

Proje, 13 Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla duyurulmuş ve bu doğrultuda Çeşme ve Urla'daki bazı özel mülk parsellerinde acele kamulaştırma kararı alınmıştır. Ancak, 2023 yılının Kasım ayında yaklaşık beş bin hektarlık arazi için verilen 'tarım dışı amaçla kullanıma uygundur' izni iptal edilmiştir.