Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciası sonrası tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının ardından yükselen "yetki kimde?" sorusuna yanıt verdi.

Bakan Ersoy: "Ruhsat ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı’nda değil"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, turizm merkezleri için ruhsat ve iskan yetkisinin Kültür Bakanlığı’nda olmadığını belirtti. Ersoy, söz konusu yetkilerin belediye mücavir alanlarında belediyelerde, mücavir alan dışında ise il özel idaresinde olduğunu ifade etti.