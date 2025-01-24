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Halit Ergül’ün damadı olan Emir Aras, tutuklama kararının ardından kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Grand Kartal Otel’de yaşanan büyük yangın felaketi sonrası soruşturma derinleşiyor. Otelin işletme sahibi ve Halit Ergül'ün damadı Emir Aras, yangının çıkış sebebine ilişkin sorumluluğu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel ’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangının ardından, otelin işletme sahibi Emir Aras tutuklandı.

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