Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Gazze’deki durum ele alındı.

Suriye’de kapsayıcı geçiş sürecine vurgu

Görüşmede Bakan Fidan, Suriye bağlamında kapsayıcı bir geçiş sürecinin yürütülmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin Suriye’deki duruma olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Gazze’de ateşkes girişimleri

Bakanlar, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine değinildi.