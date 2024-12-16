Uşak’ın Fatih Mahallesi Birinci Petek Sokak üzerindeki 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından söndürüldü.

Ekipler ve yetkililer bölgeye sevk edildi

Olay yerine 112 Sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve 187 Doğal Gaz Acil ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sayesinde dairelere sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Belediye Başkan Yardımcıları ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Aktaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“32 hanenin bulunduğu, yaklaşık 100 vatandaşımızın yaşadığı binanın çatı katında çıkan yangın ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Binanın yalıtım ve dış kaplamasına sıçrama riskini sıfırlamak için tedbiren söndürme çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Bina tahliye edilmiş olup, konaklama ihtiyacı olan vatandaşlarımız valiliğimizce misafir edilecektir. Herhangi bir can kaybımız veya içeride mahsur kalan kimse bulunmamaktadır. Herkese geçmiş olsun.”

Tahliye ve destek çalışmaları

Yangın nedeniyle bina valilik kararıyla tahliye edilirken, Uşak Belediyesi tarafından apartman sakinlerine çorba ikramında bulunuldu. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerince araştırılmaya devam ediyor.