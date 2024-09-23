Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen “Geleceğin Zirvesi” toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, uluslararası karar verme mekanizmalarının daha demokratik hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya beşten büyüktür. Karar verme süreçlerini Birleşmiş Milletler’de daha kapsayıcı bir yapıya kavuşturmalıyız" dedi.

Güvenlik Konseyi'nin etkisi

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararların, Güvenlik Konseyi tarafından engellendiğini belirterek, bu durumun uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını ifade etti. "Genel kurulda büyük bir çoğunlukla alınan kararlar, Güvenlik Konseyi nedeniyle uygulanamıyor" diyen Fidan, bu durumun acilen ele alınması gerektiğini belirtti.

Diyalog ve reform çağrısı

Fidan, artan küresel kutuplaşmanın diyalog ihtiyacını artırdığını dile getirerek, "Uluslararası finansal mimarinin reformu artık bir zorunluluktur" ifadesini kullandı. Böylece, dünya genelinde daha kapsayıcı ve adil bir yapı oluşturulmasının gerekliliği vurgulanmış oldu.