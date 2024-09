Türkiye’nin en popüler tatil beldelerinden biri olan Marmaris, bu yaz su sporlarıyla dolup taşıyor. Özellikle jet ski, tatilcilerin en çok tercih ettiği su sporları aktiviteleri arasında yer alıyor. Ayrıca, tamamen yerli üretim olan ve deniz üzerinde yüzen araba konseptiyle dikkat çeken Jet Car da tatilcilerin ilgisini çeken yeniliklerden biri.

Her su sporları merkezinde cankurtaran ve ilk yardım eğitimi almış personel bulunduran işletmeler, güvenli bir tatil için önemli bir avantaj sunuyor. Marmaris’e tatil için gelen turistler, bu güvenliği belirterek tercih ettiklerini vurguluyorlar. İngiltere'den dördüncü kez Marmaris'e gelen Smith ailesi, "Marmaris çok güzel, her yıl buraya gelmek için can atıyoruz. İnsanlar, deniz, yemekler gerçekten harika" diyerek deneyimlerini paylaştılar. Aile, tatilleri boyunca su sporları aktivitelerinin tamamını denediklerini ve hepsini oldukça güvenli bulduklarını belirtti.

Su sporlarında hedef yüksek

Marmaris Su Sporları Derneği Başkan Yardımcısı ve su sporları işletmecisi Mehmet Yıldız, bu sezonun çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Sezon kötü başlasa da ortasında iyi bir ivme kazandık. Ortadoğu ve Rusya pazarında bazı kayıplar yaşasak da Avrupalı turistlerin, özellikle İngilizlerin tercih ettiği yer yine Marmaris sahilleri oldu" dedi.

Yıldız, Türkiye’de üretilen Jet Car’ın büyük ilgi gördüğünü ve bu yenilikle gurur duyduklarını dile getirerek, "Daha güzel projelerle yola devam edeceğiz. Türkiye'deki en iyi su sporları deneyimini sunma iddiamızı artırıyoruz. Amacımız, dünyada en iyi su sporları sunan merkezlerden biri olmak" diye ekledi.