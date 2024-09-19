Lübnan'daki saldırıların 1 yıldır süren savaşın devamı olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, '"İsrail savaşı Lübnan'a kaydırıyor" dedi.

Bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu söyleyen Bakan Fidan, İsrail'in Lübnan'daki son saldırıları hakkında, "Bu istihbarat örgütlerinin sık kullandığı bir yöntem" dedi.

Lübnan'da gerilim tırmanıyor

Bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunu belirten Bakan Fidan, "Son iki gündür Lübnan'da olan patlamalar 'fırsat operasyonu' olarak değerlendirilen operasyonlar. Bir fark var bu büyük çaplı bir operasyon. İlk gün Lübnan Başbakanı'nı aradım, her türlü tıbbi desteğe hazır olduğumuzu söyledim. İsrail'in saldırıları adım adım Lübnan’a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz.

İsrail'in operasyonlarının giderek daha provakatif bir şekle dönüşmesi ve İran ile Hizbullah'ın karşılık vermeme ihtimalinin kalmadığı bir duruma geldi" diye konuştu.

Siber Güvenlik ve teşkilat kurulması

"Türkiye siber güvenlik konusunda aslında büyük bir farkındalık var" diyen Fidan, "Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu hükümetimizin de gündemine getirildi. Ulaştırma Bakanlığı'nda kurumlarımız var ve MİT'te oldukça kabiliyetli birimler var. Cumhurbaşkanımız bunun artık olması gerektiğine dair bir irade koydular" açıklamasında bulundu.

"Savaş riski var"

Ürdün ve Mısır'da savaş riskinin olduğunu ifade eden Fidan, Netanyahu'nun savaşı bölgeye yaymakta kararlı olduğunu söyleyerek, "İsrail'in Batı destekli bu çılgınlığı durdurulmalı" dedi.

Fidan, 'Dün Ürdün'deydik. Ürdün de kendisini bir askeri alarm düzeyine getirmiş durumunda. Netanyahu'nun Batı desteğiyle bölgede yürüttüğü Filistin topraklarının tamamını çalma projesi devam ediyor.

Şu anda İsrail'deki fanatik zihin, aklı selimden uzak, yok etmek üzere dizayn edilmiş bir politika uyguluyor, hükümet aşamalı strateji uyguluyor. Gazze'den sonra Lübnan'a geçiyor. Belki daha sonra başka hedeflere yönelecek. Bunu yaparken ABD desteğini de yanına alıyor. Uluslararası sistemin geç olmadan buna dur demesi gerekiyor. Bu çılgınlık sadece Filistinlilere zarar vermiyor, İsraillilerin de geleceğini ipotek altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ile normalleşme süreci

Suriye ile normalleşme süreciyle ilgili de konuşan Bakan Fidan, Esad ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor" dedi.

Avrupa'da aşırı sağın yükselişi

Bakan Fidan, "Türkiye’yle ilişkilerinde Avrupa ülkeleri aşırı sağ iktidardaymış gibi davrandı. Dolayısıyla aşırı sağ iktidara gelse bizim için değişen bir şey olmaz" şeklinde konuştu.