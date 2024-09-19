Birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkardıkları dönemde ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklayan çift, geçtiğimiz haftalarda barıştıklarını duyurmuştu.

Evlilik Yolunda İlk Adımlar

İlişkilerine yeniden başlayan çiftin, bu kez evlilik kararı aldığı ve hazırlıklara başladığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşlarıyla birlikte görüntülenen Torreira ve Özkan, evlilikle ilgili sorular karşısında temkinli davrandı. Özkan, “Nikah şahidiniz sizinle mi geziyor?” sorusuna gülümseyerek “Her şey yolunda, teşekkür ederiz.” şeklinde yanıt verdi. Bu açıklama, evlilik hazırlıklarının ciddi bir boyutta olduğuna dair ipuçları verdi.

Yeni Ev Arayışı

Çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, Lucas Torreira'nın İstanbul’da ev arayışına başladığı ve bu evin çiftin ortak hayatlarına adım atacakları yer olacağı söylentiler arasında. Torreira’nın ev araması, çiftin yakında nikah masasına oturacağının güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor.

Aşklarına ikinci şansı veren çiftin ne zaman evleneceği merakla beklenirken, hayranları bu mutlu haberi sabırsızlıkla takip ediyor.