Zirve İsviçre'de başladı

Ukrayna Barış Konferansı, İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Lucerne Gölü kıyısında bulunan Bürgenstock kasabasında bugün başladı. Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konferansın yapılacağı otele ulaştı.

Zelenskiy ve Amherd karşıladı

Bakan Fidan, zirve için geldiği otelde İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından karşılandı. Fidan, liderlerle birlikte basına poz verdikten sonra konferansın düzenleneceği salona geçti.

Türkiye'nin duruşu ve konferansın önemi

Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı. Türkiye'nin barışçıl çözüm ve diyalog yoluyla Ukrayna'daki krize son verilmesine yönelik kararlılığını ifade eden Fidan, bölgedeki istikrar ve barışın önemine dikkat çekti.

Konferans, uluslararası toplumun Ukrayna'daki duruma yönelik ortak bir çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak büyük önem taşıyor. Türkiye'nin bu konferansa katılımı, bölgedeki barış ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Barış Konferansı, farklı ülkelerin liderlerini bir araya getirerek, Ukrayna'nın geleceği için çözüm yollarının aranacağı önemli bir platform sunuyor. Konferans süresince, liderlerin yapacağı görüşmeler ve alınacak kararlar, bölgedeki barış çabalarına önemli katkılar sağlayabilir.