Bakan Göktaş Eğitim Için 450 Milyon Lira Kaynak Aktarıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı ailelere yönelik 450 milyon lira kaynak aktaracaklarını belirtti. Bu kaynak, çocukların temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Eğitimde Destek Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılış törenine katılmak için Çanakkale’ye gelen Bakan Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti. Açılış öncesinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, konuşmasına zaferlerle dolu Çanakkale'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı. Bakan Göktaş, "Yeni eğitim ve öğretim yılı için sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocukların temel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Bu kaynakla, 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçları için destek olacağız" dedi.

Sosyal Politikalar Güçleniyor

Bakan Göktaş, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının resmi açılışını gerçekleştirdikleri törende, sosyal politikaları insan odaklı bir yaklaşımla şekillendirdiklerini vurguladı. "Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz," diye belirten Göktaş, il müdürlüklerinin yerel dinamikleri göz önünde bulundurarak vatandaşların ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla hizmet altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Çanakkale’ye 188 Milyar Liralık Yatırım

Bakan Göktaş, Çanakkale'deki hizmet yatırımları hakkında da bilgi verdi. "22 yıl boyunca Çanakkale’ye 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı, aile ve sosyal hizmetler alanında yapıldı," diyerek, Çanakkale’de 3 Sosyal Hizmet Merkezi ve 17 kadın kooperatifiyle hizmet verdiklerini kaydetti. 2024 yılı başından beri 17 binden fazla haneye ulaştıklarını belirten Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin de hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Yeni Hizmet Binası, Umut Kapısı Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasının açılışı hakkında da konuşan Bakan Göktaş, “Bu bina sadece bir yapı değil, vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bir adım. Modern yapısı, teknolojik altyapısı ve erişilebilirliği ile toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli hizmet sunacağız,” dedi. Açılışın ardından Bakan Göktaş ve protokol üyeleri, binayı gezerek incelemelerde bulundu.