Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi’ne katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da temaslarda bulundu. Göktaş, zirve kapsamında çeşitli ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Doha Ulusal Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, Birleşmiş Milletler temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum ve özel sektör yöneticilerinin de yer aldığı 8 binden fazla katılımcı bulundu.

Bakan Göktaş, kadın, çocuk ve aile politikalarına ilişkin sosyal kalkınma başlıklarındaki görüşmelerde Türkiye’nin yaklaşımını aktardı.

Göktaş, Şili Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Javiera Toro Cáceres ile yaptığı görüşmede iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında iş birliği mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bu kapsamda;

Kadınların güçlendirilmesi

Çocuk haklarının korunması

Bakım hizmetlerinin geliştirilmesi

gibi alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Çekya ve Romanya ile görüşmeler

Bakan Göktaş ayrıca;

Çekya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Marian Jurečka

Romanya Çalışma, Aile, Gençlik ve Sosyal Dayanışma Bakanı Petre-Florin Manole

ile bir araya geldi. Görüşmelerde sosyal politikalar alanında iş birliği ve deneyim paylaşımı üzerinde duruldu.

Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNESCAP İcra Sekreteri Armida Salsiah Alisjahbana ile de görüştü.

Görüşmede;

Yaşlı bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanması

Demografik değişimlere yönelik ortak çalışmalar

değerlendirildi. Göktaş, Türkiye ile UNESCAP arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceğini ifade etti.