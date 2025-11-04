İzmir’in Balçova ilçesinde cip ile refüje çıkan 22 yaşındaki B.S., “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
TRAFİKTE TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
İzmir’in Balçova ilçesinde trafikte tehlike saçan bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. 22 yaşındaki B.S., 35 YY 777 plakalı cipiyle seyir halindeyken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüje çıktı.
Olay anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar sürücünün davranışına tepki gösterdi.
POLİS HIZLA HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Plaka üzerinden kimliği belirlenen B.S., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinde B.S., ifadesinde trafik kuralını ihlal ettiğini kabul etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi ve ehliyetine geçici süreyle el konuldu.
“TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK” SUÇUNDAN İŞLEM
Sürücü B.S. hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2’nci maddesi uyarınca “kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde araç kullanmak” suçundan adli işlem başlatıldı.
Polis, benzer olayların önüne geçmek için sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.