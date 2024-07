Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım alan ailelerdeki öğrencilerin ulaşım giderlerini karşılamak için uygulanan Ulaşım Desteği programının detaylarını açıkladı. Bugüne kadar 132 binden fazla öğrencinin faydalandığı program, şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasını hedefliyor.

"Öğrencilerimizin rahatlığı için tedbir alıyoruz"

Bakan Göktaş, ailesinden farklı bir şehirde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin ulaşım masraflarına destek olduklarını belirtti. “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz” dedi. 2022 Aralık ayında başlayan program kapsamında öğrencilerin yılda iki kez gidiş-dönüş ulaşım masrafları karşılanıyor. 2024 yılı için belirlenen destek miktarı tek yön için 1.250 TL olarak açıklandı ve toplamda yaklaşık 56 milyon TL'lik kaynak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) aktarıldı.

Başvurular SYDV’lere yapılıyor

Bakan Göktaş, Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürdüklerini vurguladı. "Bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri geliştirerek toplumun her bir ferdine ulaşmaya devam edeceğiz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin her an yanlarında olacağız" dedi. Bakan Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, ikametgâh adresine göre ilgili SYDV’ye yapılması gerektiğini hatırlattı.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

1982 yılında Brüksel’de doğan Mahinur Özdemir Göktaş, lisans ve yüksek lisans eğitimini Université Libre de Bruxelles Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Avrupa’daki siyasi kariyeri 2005 yılında CDH Partisi Schaerbeek Teşkilatı Başkan Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında Brüksel Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçildi. 2009 yılında yapılan seçimlerde Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu’na girdi. 2019 yılına kadar sürdürdüğü bu görev kapsamında Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.

Siyasi kariyeri boyunca kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve fırsat eşitliği, çevre ve şehircilik konularında hem Brüksel Parlamentosu’nda hem de farklı STK’larda çalışmalar yürüttü. Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede de aktif rol üstlendi. 2015 yılında Ermeni soykırımı iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edildi ve görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürdü.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Türkiye Demokrasi Platformu’nun ilk inceleme seyahatini gerçekleştirdiği Brüksel’de, AB ve Belçika kurumları nezdinde yapılan görüşmelerin mimarı oldu. Irkçılığa Karşı Avrupa Ağı tarafından Avrupa’daki Müslüman kadınların görünürlüğünün artmasına yönelik başlatılan “Unutulmuş Kadınlar Projesi”nin yürütülmesine iki yıl boyunca katkı sağladı.

Ürdün Kraliyet İslami Strateji Araştırmalar Merkezi tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en etkili Müslümanlarının belirlendiği “The Muslim 500” listesinde 3 yıl üst üste yer aldı.

2009 yılında New Arabic Woman Forum tarafından “Öncü ve Örnek Kadın Ödülü” verildi. 2019 yılında da Belçika’nın en etkili 100 kadınından biri olarak gösterildi. Aynı yıl Belçika’da yaptığı çalışmalarından dolayı Kral Leopold Devlet nişanına layık görüldü. 2019 yılından bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı Kadın Danışma Komisyonu üyeliği görevlerini de sürdürdü.

2020 yılında Cezayir Büyükelçisi olarak atanmasıyla, Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki ilk kadın büyükelçisi oldu.

4 Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak yer aldı.

Fransızca, İngilizce ve Flemenkçe bilen Mahinur Özdemir Göktaş, evli ve 2 çocuk annesidir.