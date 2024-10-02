Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gine'nin 66. Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katıldı. Gine'nin Ankara Büyükelçiliği Konutunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Göktaş, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki diplomatik faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den Afrika'ya güçlü destek

Bakan Göktaş, konuşmasında, Türkiye'nin Afrika'daki kalkınma ve refah arayışlarına verdiği desteği vurgulayarak, "Kıtanın dört bir yanında tesis ettiğimiz geniş diplomatik ağ ile Afrika halklarının her zaman yanındayız" dedi. Türkiye'nin son 20 yılda, "Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler" ilkesiyle işbirliğini derinleştirdiğini belirten Göktaş, Afrika kıtasıyla ilişkilerin çok boyutlu bir şekilde geliştirilmesinin dış politikanın temel ilkelerinden biri olduğunu söyledi.

38 Afrika ülkesiyle diplomatik temas

Göktaş, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sadece büyükelçilikler aracılığıyla değil, TİKA, Maarif Vakfı ve Türk Hava Yolları gibi kurumlarla geniş bir işbirliği ağı kurduğunu ifade etti. "Ankara'da 38 Afrika ülkesinin temsilciliğinin bulunması, bu çabalarımızın karşılıklı olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Gine ile iş birliği artacak

Göktaş, Türkiye ile Gine arasındaki ilişkilerin sosyal politikalar, ticaret, enerji ve tarım gibi birçok alanda derinleşerek gelişmesini arzuladıklarını dile getirerek, "Türkiye olarak liman işletmeciliği, atık yönetimi ve enerji projelerinde özel sektörümüzü teşvik etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.