Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, yapay zeka teknolojilerine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı oy birliğiyle alındı. Siyasi partiler, yapay zekanın kazanımlarının belirlenmesi, bu alanda hukuki düzenlemelerin yapılması ve yapay zeka kullanımına ilişkin risklerin yönetilmesi amacıyla komisyon kurulmasını destekledi.

Yapay zeka ekonomiye katkı sağlayacak

Önergelerin görüşüldüğü sırada söz alan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zeka teknolojilerinin Türkiye'nin hedeflerine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yapay zeka sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesi en büyük önceliğimizdir" dedi.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, yapay zeka sektörünün hızla büyüdüğünü ve Türkiye'nin bu alanda öncü adımlar atmasının zorunlu olduğunu belirtti. Uysal, "Bu sektörün gelişimi, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ülkemiz ekonomisine yüzde 5 katma değer sağlayacaktır" diyerek yapay zekanın ekonomik potansiyeline vurgu yaptı.

Yapay zeka çağımızın gerçekliği

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise yapay zekanın hayatın her alanına dokunduğunu belirterek, teknolojik yatırımlara daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini söyledi. Arslan, "Yapay zeka, çağımızın bir gerçekliğidir" dedi ve risklerin doğru yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Komisyon, 22 üyeden oluşacak ve 3 ay boyunca çalışmalarını sürdürecek. Gerekli görüldüğünde Ankara dışında da çalışmalarına devam edecek olan komisyonun hedefi, yapay zeka ile ilgili hukuki altyapı ve stratejik adımların belirlenmesi olacak.