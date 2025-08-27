Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası babasının çiçekle karşıladığı Çimen Gülen’i, üniversiteye yerleşmesi dolayısıyla telefonla arayarak tebrik etti.

Muş’ta yaşayan ve Yeditepe Üniversitesi Çeviribilimi bölümünü kazanan Çimen Gülen’in YKS çıkışı, 60 yaşındaki babası Mehmet Emin Gülen’in koşarak çiçekle karşılamasıyla gündeme gelmişti. Bu anlamlı an, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Bakan Göktaş, Çimen ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, genç öğrencinin başarısının arkasında ailesinin desteğinin büyük rol oynadığını vurguladı. Göktaş, “Sizin ve babanızın sergilediği güçlü bağ, aile bağlarının kıymetini Aile Yılı kapsamında topluma anlamlı bir mesaj vererek gösteriyor. Hayatınızın bu yeni döneminde başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

Çimen Gülen de Bakan Göktaş’a teşekkürlerini iletirken, babasının desteğinin kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Bu telefon görüşmesi, sadece bir sınav başarısını değil, aynı zamanda aile bağlarının gücünü de gözler önüne serdi.