Bornova Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı hem coşkulu hem de müzik dolu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ağustos Cuma günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilecek programda, Türk Halk Müziği Korosu ve ünlü sanatçı Oğuz Aksaç sahne alacak.

Saat 20.30’da başlayacak etkinlikte, Şef Salih Sütoğlu yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Programın finalinde ise Oğuz Aksaç, sevilen eserlerini Bornovalılar için seslendirecek ve etkinlik, zaferin coşkusunu türkülerle taçlandıracak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 30 Ağustos’un tarihsel önemine değinerek, “30 Ağustos, bağımsızlık mücadelemizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Bu zafer, geçmişimizin gururu olmasının yanı sıra, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bir mirastır. Bornova’da halkımızla birlikte bu anlamlı günü türkülerle, şarkılarla ve coşkuyla kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Bornova halkına hem tarihi bir hatırlatma hem de müzik dolu bir gece yaşatacak.