Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen buluşmada, Bakan Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da yer aldı.

Kabulde konuşan Bakan Güler, gazilerin cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı. Güler, "Siz gazilerimizin varlığı, kutsal vatan topraklarımızın en büyük güvencesidir. Bayrağımız, sizin özveriniz sayesinde göklerde gururla dalgalanıyor, milletimiz onurlu bir şekilde yaşamaya devam ediyor" dedi.

Atamalar yapılacak

Bakan Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Vatanımızın her karış toprağında şehit ve gazilerimizin al kanları var. Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bizlere düşen görev, emanet bıraktığınız mirası korumak, geleceğe daha güçlü ve daha kararlı adımlarla ilerlemektir. Elbette şehit ve gazilerimizin fedakârlıklarının karşılığının olmadığının bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyecek olsak da Millî Savunma Bakanlığı olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Bu kapsamda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağını da müjdelemek isterim.”