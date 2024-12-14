Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 yılı bütçe sunumunda İsrail'in Suriye'deki saldırılarına ve bölgedeki istikrarsızlık girişimlerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güler, İsrail'in işgalci politikalarının yalnızca Suriye'yi değil, Lübnan ve Filistin'i de tehdit ettiğini belirtti.

"Yeni bir istikrarsızlık yaratıyor"

Bakan Güler, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını "işgalci zihniyetin yansıması" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"İsrail, Suriye'deki saldırılarıyla bölgede yeni bir istikrarsızlık yaratmaktadır. Uluslararası camia, Suriye’de önemli bir fırsat penceresinin açıldığı bu tarihi sürece destek vermeli ve İsrail'in eylemlerine sessiz kalmamalıdır." Mecliste asgari ücret 'pazarlığı': "30 bin lira olması yetmez; üç ayda bir yenilenmeli"

Bölgesel tehlikeye dikkat çekti

İsrail’in saldırılarının etkilerinin Lübnan’da da görüldüğüne işaret eden Güler, bölgedeki gerilimlerin yayılma potansiyeline dikkat çekti. Türkiye’nin, Suriye, Lübnan ve Filistin’in toprak bütünlüğünü desteklediğini vurgulayan Bakan, Gazze’de kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Türkiye’nin kararlılığı

Güler, Türkiye'nin bölgedeki savunma ve güvenlik politikalarını mevcut gelişmelere göre belirlediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldığını belirtti. Türkiye'nin, Gazze ve Lübnan’a yardımlarını sürdürdüğünü dile getirerek bölgedeki insanlık krizinin çözülmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.