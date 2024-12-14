İzmir'de vatandaşları telefonla arayarak kendilerini bankacı olarak tanıtan ve kredi kartı aidatı iadesi yalanıyla kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılara operasyon düzenlendi. Şüpheliler, vatandaşların kimlik bilgileriyle sahte kimlik oluşturarak 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptı.

Dolandırıcılık planı ortaya çıktı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların banka görevlisi kimliğiyle kredi kartı aidatı iadesi vaadiyle vatandaşları aradığını belirledi. Elde ettikleri kimlik bilgileriyle sahte kimlik hazırlayan şüpheliler, bu bilgilerle elektronik eşya siparişi vererek 9 vatandaşı mağdur etti.

Polis operasyonuyla yakalandılar

Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliler M.A. (41), M.İ. (31) ve O.K. (36) tespit edildi. Savcılık talimatıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli elektronik eşyalar ve sim kartlar ele geçirildi.

Mahkeme kararıyla tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi, dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.