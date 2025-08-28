CNN Türk’e konuşan Bakan Güler, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlara hazır olduğunu vurguladı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri 7/24 kendi görevinde, hazır bekliyor. Şurada şu olacak, burada bu olacak gibi bir şey söylemek istemiyorum. Ama asıl söylemek istediğimizi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ben de aynı şekilde tekrarlıyorum.”

Erdoğan: Yönünü Ankara ve Şam’a dönen kazanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında, Türkiye’nin terörle mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü belirterek, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi:

“Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kılıç kınından çıkarsa kaleme-kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgede kalıcı barışın, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız.”

Erdoğan, Türkiye’nin hem sınırları içindeki hem de sınır ötesindeki kardeş halkların güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı. Ayrıca, tarih boyunca bölgedeki halklarla dayanışmanın sürdürüldüğünü belirterek, terör ve kan dökülmesinin karşısında tüm vatandaşlardan desteğini beklediğini söyledi.

TSK her an göreve hazır

Bakan Güler’in açıklaması, Türkiye’nin askeri hazırlığının devam ettiğini ve sınır güvenliğinin sağlanması için tüm önlemlerin alındığını gösteriyor. Güler, detaylı bir operasyon tarihinden söz etmezken, TSK’nın hazır beklediğinin altını çizdi.