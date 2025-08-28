Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Fethiye Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alanı etkisi altına aldı. Eski Marmaracık ve Yeni Marmaracık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan alevler, kısa sürede Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne ulaştı.

Vatandaşlar camiden uyarıldı

327 nüfuslu Seymen Mahallesi’nde, camisinden yapılan anons ile yangının mahalle sınırına dayandığı duyurularak vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi. İlçe sakinleri, erken uyarı sayesinde yangından etkilenmeden tahliye edildi.

Karayolu ulaşıma kapatıldı

Yangının yayılması nedeniyle Bursa-Yenişehir kara yolu trafiğe kapatıldı. Bölgedeki araçlar ve vatandaşlar alternatif güzergahlar kullanmaya yönlendirildi.

Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Koyunhisar, Marmaracık ve Fethiye mahalleleri arasında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, trafikte öncelik tanınması için uyarılar yapıldı.

Yangının, ormana yakın tavuk ve hayvan çiftliklerine doğru ilerlemesi köylülerde tedirginliğe yol açtı. Ayrıca Bağlar Mevkisi’nde bulunan güneş enerjisi santrali de yangının tehdidi altında bulunuyor. Helikopterlerle bölgeye defalarca müdahale yapıldı.

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek verirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını ve bölgedeki güvenliğin sağlanmasını temenni etti.