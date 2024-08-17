Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir ve Aydın’da etkili olan orman yangınlarına yönelik kapsamlı incelemeler yapmak üzere sahada. İzmir’in Örnekköy bölgesinde dün başlayan ve hızla yayılan yangının ardından, Bakan Yumaklı yangın bölgesini ziyaret etti. İzmir Valisi ile yapılan görüşmelerde yangının kontrol altına alınması için gerekli adımlar değerlendirildi.

Bakan Yumaklı, İzmir’deki incelemelerini tamamladıktan sonra Aydın’ın Bozdoğan ilçesine hareket etti. Bozdoğan’daki Altıntaş Mahallesi’nden başlayarak Muğla’nın Kavaklıdere ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili durumu yerinde incelemek için bölgeye giden Bakan Yumaklı, yangının genişlemesini engellemek amacıyla alınan tedbirleri gözden geçirecek.

Bakan Yumaklı, saat 13.00’te Bozdoğan’daki yangının son durumu hakkında kamuoyuna açıklama yapacak.