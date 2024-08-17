17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara Depremi, Türkiye'nin en büyük felaketlerinden biri olarak tarihe geçti. 25 yıl sonra, o kara günün anısına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de bir mesaj yayınladı.

"Unutmadık"

Başkan Ömer Eşki, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "17 Ağustos 1999 #MarmaraDepremi'nin 25'inci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Unutmadık!" ifadelerini kullandı.

Marmara Depremi'nde binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Eşki, bu tür acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. "Unutmadık" derken, geleceğe dair umutlu bir bakış açısını da ortaya koyan Eşki, Bornova Belediyesi olarak her zaman halkın yanında olduklarını belirtti.

17 Ağustos 1999 #MarmaraDepremi'nin 25'inci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Unutmadık! pic.twitter.com/DrBPTd9pmL — Ömer Eşki (@omereskichp) August 17, 2024