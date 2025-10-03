Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir’deki programı kapsamında AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Bakan Işıkhan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir de eşlik etti.

İlk durağı AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir ziyaretinde ilk olarak AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işıkhan, ilçe başkanlığındaki görüşmelerinin ardından, kendisini karşılayan ilçe yönetimiyle sohbet etti. Ziyaret sırasında, Işıkhan'a çiçek takdim edilerek hoş geldiniz denildi.

Serkan Acar’ı da ziyaret etti

Bakan Işıkhan, ilçe başkanlığındaki görüşmelerinin ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ı ziyaret etti. Bu ziyaret de basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan’ın Aliağa’daki temasları, bölgedeki hizmet ve yatırımlar hakkında fikir alışverişi yapmaya yönelikti.

Aliağa’daki yerel yönetim konuşuldu

Ziyaretlere, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Aliağa AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir de katıldı. Bakan Işıkhan, ziyaretleri sırasında Aliağa’daki yerel yönetim ve parti teşkilatı ile geleceğe dönük projeler hakkında görüşmelerde bulundu.

Bakan Vedat Işıkhan’ın İzmir programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler, Aliağa’daki AK Parti teşkilatı ve belediye ile yerel yönetimlerin koordinasyonu ile ilgili önemli bir adım olarak değerlendirildi. Ziyaretlerin içeriği basına kapalı tutuldu ancak bakanın, bölgedeki hizmet ve projelere ilişkin çeşitli bilgiler aldığı belirtildi.