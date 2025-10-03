İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin atama süreçlerinde büyük bir değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, atamalarda Görev Puanı Sistemi’ne geçileceği belirtildi.

Görev Puanı Sistemi nedir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, polis atamalarındaki yeni dönemi tanıttı. "İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir" diyen Yerlikaya, bu sistemin polislerin atama süreçlerini daha adil hale getireceğini ifade etti.

Atama süreçleri yeniden düzenlenecek

Yerlikaya, polislerin çalışma koşullarının önemli olduğunu belirterek, "Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayaküstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir" dedi. Bakan, yeni sistemle polislerin ihtiyaçlarının daha verimli bir şekilde karşılanacağına dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, polis teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi için standart kadro çalışmasının 2025 yılı sonunda tamamlanacağını ve 2. şark konusu ile ilgili değerlendirmelerin kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Ayrıca, 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle, mazeret atamalarının yılda iki kez yapılması yerine bu yıl itibariyle her ay yapılacağı belirtildi.

Yerlikaya, polislerin beklentilerini çok iyi bildiklerini belirterek, her bir konu üzerinde titizlikle çalışıldığını vurguladı. "İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz" diyerek, sürecin başarıyla tamamlanacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2'nci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda iki kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz."