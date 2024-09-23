Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullarda 30 bin temizlik personeli için Milli Eğitim Bakanlığına kontenjan tahsis edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, Ankara'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen 'İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara alınacak 30 bin temizlik personeline ilişkin, "30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza (MEB) tahsis ettik, şartları MEB yapacak. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığına verdik. Koşulları zaten valiliklerimiz ile iş birliği içinde belirliyorlar" dedi.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı katılımcılarına günlük 566 lira ödenmesiyle ilgili de "Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamasıyla MEB okullarda yeterli temizlik personeli görevlendirilmediği için öğretmen, öğrenci ve öğrenci velilerinin okullarda temizlik yaptığı haberleri yansıdı. Kriz hâline gelen temizlik ve hijyen sorunu kapsamında bazı okul müdürlüklerinin velilerden büyük miktarda aidat talep ettiği tartışılıyor.

Şikâyetlerde artınca önceki gün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullardaki temizlik personeli yetersizliği nedeniyle oluşan sorunlara ilişkin olarak, istihdam alanının 120 bin olmasına rağmen yüzde 25'inin doldurulabildiğini ifade ederek, "Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" dedi.

"Üç gün ile sınırlandırılması ciddi hijyen sorunu"

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, okullarda yaşanan temizlik sorununu ilişkin okullarda temizlik hizmetlerinin sadece üç gün ile sınırlandırılmasının ciddi hijyen sorunlarını gündeme getirdiğini belirtmişti.

Güneş, “Çöpler toplanmıyor, lavabolar temizlenmiyor. Havalar soğuyunca da ciddi sağlık sorunları ortaya çıkacak.” dedi. İktidarın İşgücü Uyum Programı kapsamında çalıştırılacak kişilerle işsizlik oranını düşürmek istediğini ifade eden Güneş, “Program kapsamında katılımcılara günlük 566,73 TL cep harçlığı ödenecek ve çalışanların hiçbir güvencesi olmayacak” demişti.