Japonya Ligi'nin 31. haftasında Sanfrecce Hiroşima, sahasında konuk ettiği Yokohama Marinos'u 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Takımın Türk futbolcusu Tolgay Arslan, gösterdiği müthiş performansla galibiyete damga vurdu. Arslan, 22 ve 40. dakikalarda attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isimlerden biri oldu.

Avustralya Ligi'nde Melbourne City formasıyla dikkat çeken bir sezonun ardından Japonya'ya transfer olan Tolgay Arslan, Sanfrecce Hiroşima formasıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atmıştı. Bu hafta da performansını sürdüren Arslan, toplamda gol sayısını 9’a çıkararak parmak ısırtan bir performans sergilemeye devam etti. Sanfrecce Hiroşima, bu galibiyetle bitime 7 hafta kala averajla liderlik koltuğunda yer alıyor.