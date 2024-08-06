Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, "684 adet tıbbi malzemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen fiyatlarını yüzde 40 oranında artırdık" dedi.

Kritik hastalıklar için ek ödenek

Vedat Işıkhan, ayrıca protein metabolizması bozuklukları, çölyak hastalığı ve kseroderma pigmentosum (XP) ile albinizm tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremler için ödenen aylık nakdi tutarda da yüzde 40 artış sağlandığını belirtti.

2 milyara yakın destek

Bu düzenlemelerle birlikte toplamda 1 milyar 975 milyon Türk lirası tutarında iyileştirme sağlanacağını ifade eden Işıkhan, "Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlarımız için önemli bir adım attık" diye konuştu.